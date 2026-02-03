В Адыгее возбуждены дела против чиновника за неблагоустроенное жилье сиротам

Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении первого заместителя главы Шовгеновского района Адыгеи по обвинению в превышении должностных полномочий. Чиновника подозревают в нарушениях при обеспечении детей-сирот жильем, сообщает пресс-служба прокуратуры Адыгеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе проверки прокуратура установила, что в 2024 году местная администрация приобрела квартиры в поселках Майский и Дружба Кошехабльского района, признала их пригодными и передала детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Однако квартиры не соответствовали нормативным стандартам. В них имелись конструктивные и технологические дефекты, отсутствовали водоснабжение и электричество, требовался косметический ремонт. Из-за этого новые собственники не смогли использовать помещения по назначению и жить в них.

Уголовное дело возбуждено Гиагинским межрайонным следственным отделом по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Расследование проводится под контролем прокуратуры на основании материалов проверок надзорного ведомства и управления экономической безопасности МВД по Республике Адыгея.

Согласно официальному сайту администрации Шовгеновского района Республики Адыгея, сейчас первым заместителем главы муниципального образования является Анзор Шемаджуков.

Алина Зорина