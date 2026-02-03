Петербуржец устроил стрельбу в парадной на Художников после конфликта с соседом

Полиция задержала петербуржца, устроившего стрельбу из пневматического пистолета в подъезде жилого дома на проспекте Художников, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Инцидент произошел 1 февраля между соседями в возрасте 31 и 34 лет.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Конфликт перерос в стрельбу, младший достал пневматику и выстрелил не менее пяти раз в разные стороны. В результате происшествия никто не пострадал, оружие, газовые баллоны и металлические шарики с места происшествия изъяли.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Второй участник конфликта написал на обидчика заявление.

Андрей Маркелов