В Махачкале нашли 33 точки с нелегальной молочной продукцией

Ветеринары Дагестана выявили и закрыли 33 точки нелегальной торговли молочной продукцией в Махачкале. Комитет по ветеринарии республики провел внеплановые рейды с мобильной лабораторией, где специалисты сразу отбирали пробы прямо у прилавков. Они исследовали почти 1600 образцов молока, сыра, масла и других продуктов, чтобы оперативно выявить нарушения качества и безопасности, сообщили в комитете по ветеринарии Дагестана.

Рейды охватили крупные рынки: ООО «Манасская ярмарка», СПОК «Загородный» и площадку ООО «Ссана» в селе Новый Костек. Ветеринары фокусировались на нелегальных продавцах, которые сбывали продукцию без ветеринарных сертификатов, с просрочкой или фальсификатом — молоко часто разбавляли водой, пальмовым жиром или добавками вроде сорбиновой кислоты. Такие точки процветали из-за слабого контроля: предприниматели игнорировали обязательную маркировку в системе «Честный ЗНАК» и ветеринарный учет, рискуя здоровьем покупателей.

Эта операция вписывается в общероссийскую кампанию по борьбе с нелегальной молочкой. В 2025 году Россельхознадзор обнаружил, что 18% проб молочной продукции по стране не соответствовали стандартам или оказались подделками — рост выявленных нарушений связан с увеличением проверок. Роспотребнадзор заблокировал продажу 613 млн единиц просроченной или нелегальной молочки, из них 333 млн составила просрочка, 278 млн — товары без легального ввода в оборот. В Дагестане ранее закрыли производства вроде ИП «Аммаев Али Магомедович» в Махачкале (топленое масло без разрешений) и ООО «Молкомбинат Южный».

В Махачкале проблема стоит остро: с мая по октябрь 2025 года власти выявили 987 объектов без регистрации, изъяли 503 единицы товаров и составили столько же протоколов по ст. 14.1 КоАП РФ за нелегальный бизнес. Нелегалы часто маскируют товар под чужие коды или повторно продают списанные партии — 175 млн случаев по России в 2025 году. Ветеринары Дагестана теперь усиливают мобильные лаборатории, чтобы пресечь импорт немаркированной продукции из регионов.

Станислав Маслаков