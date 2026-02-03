Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Екатеринбург привезли более 150 кг живых устриц

В аэропорту Кольцово под контролем Уральского межрегионального управления Россельхознадзора была проведена проверка 13 партий живых устриц общей массой 151 кг. Их доставили в Екатеринбург из Москвы, сообщили в ведомстве.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Продукция предназначается для употребления человеком в пищу. Она сопровождалась ветеринарными документами. Специалисты ведомства подтвердили, что все партии соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям, обеспечивающим безопасность и качество продукции.

Нарушений при проверке не обнаружено, что позволило разрешить продажу устриц в регионе.

Ирина Пичурина

