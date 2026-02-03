Траты жителей Кубани на дженерики увеличились почти на четверть в 2025 году

В Краснодарском крае в 2025 году расходы населения на дженерики превысили 55 млрд руб., что на 23,5% больше показателя 2024 года. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

Объем продаж в натуральном выражении увеличился на 6,8% и достиг 150,5 млн упаковок, тогда как годом ранее рынок демонстрировал снижение почти на 5%. Дженерики сохраняют доминирующее положение и формируют 86,6% совокупного объема продаж лекарственных препаратов, включая оригинальные средства.

Среди производителей наибольший прирост показала компания ООО «Промед рус», увеличившая продажи в три раза — до 1,7 млрд руб. На втором месте «Велфарм Групп», почти вдвое нарастившая выручку — до 1,6 млрд руб. Третью позицию по динамике заняло ПАО «Озон Фармацевтика» с ростом на 64%, при этом компания остается лидером по общему объему продаж — около 3 млрд руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае планировали запустить четыре линии по выпуску импортозамещающих лекарственных препаратов-дженериков в различных лекарственных формах. Объем инвестиций в проект оценивался в 200 млн руб., старт производства намечали на 2025 год.

Никита Бесстужев