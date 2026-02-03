В Ростове возбудят уголовное дело из-за падения наледи на прохожую

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента в Ростове-на-Дону, где упавшая с крыши наледь травмировала женщину на пр. Коммунистическом. Об этом сообщили в информационном центре СК.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», инцидент произошел 31 января. Ростовчанка получила травмы от упавшего с жилого здания куска льда и была госпитализирована. По данным районных властей, медики оказывают пострадавшей необходимую помощь, угрозы для жизни нет.

Исполнение поручения взято под контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее донские следователи проводили процессуальную проверку по данному происшествию.

Валентина Любашенко