В Ростове возбудят уголовное дело из-за падения наледи на прохожую
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента в Ростове-на-Дону, где упавшая с крыши наледь травмировала женщину на пр. Коммунистическом. Об этом сообщили в информационном центре СК.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Как ранее писал «Ъ-Ростов», инцидент произошел 31 января. Ростовчанка получила травмы от упавшего с жилого здания куска льда и была госпитализирована. По данным районных властей, медики оказывают пострадавшей необходимую помощь, угрозы для жизни нет.
Исполнение поручения взято под контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее донские следователи проводили процессуальную проверку по данному происшествию.