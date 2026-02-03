Из-за порыва трубопровода в Таганроге ограничили воду в нескольких районах

В нескольких районах Таганрога временно ограничили водоснабжение. Причиной стало аварийное повреждение трубопровода на пересечении улицы Петровской и переулка Спартаковского. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ограничения коснулись улицы Петровской, переулков Гоголевский, Большой Садовый и Спартаковский. Ремонт планируют завершить до 13:00.

Кроме того, из-за порыва движение в районе переезда на улице Социалистической затруднен, на месте работает экипаж ГАИ.

Мария Хоперская