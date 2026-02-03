В Ярославской области утвердили план создания и интеграции парковок

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев утвердил план по созданию и интеграции парковочного пространства в транспортные системы. Соответствующее постановление он подписал 30 января 2026 года.

Согласно утвержденному плану до 1 июня 2026 года в регионе проведут обследование территорий с целью инвентаризации существующих парковок (общего пользования и частных) и определения потребности в новых с учетом мест притяжения населения. В частности, необходимо определить потребность в парковках для грузовиков, такси и пассажирского транспорта, в том числе, в спальных районах, а также в перехватывающих парковках. До 1 сентября 2026 года планируют определить нормативную емкость парковочного пространства исходя из особенностей конкретных муниципальных образований и территорий.

До 1 июня 2027 года должны разработать и утвердить концепции интеграции парковочного пространства в транспортные системы. Они должны быть опубликованы на сайтах муниципальных образований с разбивкой на сроки: 1 - 3 года — на введение платных парковок при необходимости и размещение датчиков занятости мест, 3 - 5 лет — строительство парковок, в том числе многоуровневых и перехватывающих, 5 – 10 лет — формирование единого парковочного пространства и интеллектуальной системы управления.

До 1 июня 2028 года нужно привести существующие парковки в соответствие с требованиями законодательства: нанести разметки, установить дорожные знаки. Срок реализации концепции интеграции парковочного пространства — 1 января 2029 года и далее.

На протяжении всех этапов необходимо вести реестр парковок и отчитываться ежегодно перед областным министерством дорожного хозяйства и транспорта о выполнении плана.