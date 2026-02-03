Компания Fly One Asia запустит авиарейсы из Екатеринбурга в Ташкент

Авиакомпания Fly One Asia из Узбекистана запустит рейсы из Екатеринбурга в Ташкент, сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово. Перевозчик стал новым для аэропорта.

Фото: Алексей Елисеев, Коммерсантъ

Первый рейс запланирован на 6 апреля. Самолеты из Екатеринбурга будут отправляться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам в 20:00. Перелеты будут осуществляться на авиалайнерах Airbus A-320. Стоимость билета составляет 12 тыс. руб.

Улететь в Узбекистан из Кольцово также можно рейсами авиакомпаний «Уральские авиалинии» и Uzbekistan Airways.

Ирина Пичурина