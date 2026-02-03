На Ставрополье осудили руководство молочной фермы за гибель трех работников

Суд в Михайловске вынес приговор по уголовному делу о гибели трех работников сельскохозяйственного предприятия. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура Шпаковского района поддержала государственное обвинение в отношении трех должностных лиц сельхозпредприятия. Их признали виновными по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более человек).

В ходе судебного разбирательства установили, что 3 апреля 2025 года возле с. Казинка три специалиста предприятия выполняли работы в колодце на трубопроводе высокого давления системы отведения жидких органических удобрений с территории молочно-товарной фермы. При этом у них отсутствовали средства индивидуальной и коллективной защиты.

Исполнительный директор, главный инженер и начальник молочной фермы сельхозпредприятия не обеспечили соблюдение требований охраны труда. В результате мужчины погибли от удушья опасными газами.

Подсудимые не признали вину в совершении преступления.

Учитывая позицию государственного обвинителя, суд назначил каждому из подсудимых наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии-поселении.

Валентина Любашенко