Школьник из Ленобласти упал на рельсы при попытке прокатиться на сцепке электрички

Школьник получил тяжелые травмы после попытки прокатиться на сцепке электропоезда, следовавшего из Петербурга в Лугу, сообщает пресс-служба транспортной полиции СЗФО. Инцидент с 13-летним подростком случился около станции Генерала Омельченко, молодой человек не удержался и упал на рельсы.

Сейчас несовершеннолетний находится в больнице. В отношении его законного представителя возбудили административное дело по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). По факту случившегося проводится проверка.

Андрей Маркелов