Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Школьник из Ленобласти упал на рельсы при попытке прокатиться на сцепке электрички

Школьник получил тяжелые травмы после попытки прокатиться на сцепке электропоезда, следовавшего из Петербурга в Лугу, сообщает пресс-служба транспортной полиции СЗФО. Инцидент с 13-летним подростком случился около станции Генерала Омельченко, молодой человек не удержался и упал на рельсы.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сейчас несовершеннолетний находится в больнице. В отношении его законного представителя возбудили административное дело по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). По факту случившегося проводится проверка.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все