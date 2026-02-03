Медианный чек в общепите в Краснодарском крае увеличился на 9%

Средняя стоимость чека в ресторанах и кафе Краснодарского края в 2025 году достигла 1672 руб., превысив показатель 2024 года на 9%. Об этом пишет «BFM Кубань» со ссылкой на аналитиков крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Одновременно с ростом цен в Краснодарском крае количество покупок в заведениях общественного питания также увеличилось на 2%, а общий оборот в денежном выражении вырос на 11%.

По всей России средний чек в сфере общественного питания поднялся до 1498 руб., что на 11% больше показателей 2024 года. Число покупок по стране также выросло на 2%, а оборот увеличился на 13%. Аналитики связывают основной прирост выручки с повышением себестоимости и операционных расходов заведений.

Изменения в структуре потребления привели к переориентации покупателей на фастфуд. Параллельно возрос спрос на товары премиум-сегмента. Эта тенденция в сочетании с инфляцией обеспечила двузначный рост оборота при умеренном увеличении числа покупок.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае количество открывшихся кафе в 2025 году увеличилось на 8,5% по сравнению с предыдущим годом — до 2042 шт. Также выросло количество открывшихся ресторанов на территории южного региона — до 7896 шт., что на 2,8% больше, чем в 2024 году.

Алина Зорина