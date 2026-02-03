В 2025 году в Новороссийске сэкономили более 2 млрд рублей из городского бюджета

По итогам 2025 года из бюджета Новороссийска на непредвиденные расходы было потрачено 537 млн руб., а экономия в рамках оптимизации составила более 2,2 млрд руб. Об этом сообщил начальник финансового управления города Сергей Горбатюк на аппаратном совещании 3 февраля.

Сергей Горбатюк отметил, что первоначальный плановый показатель по экономии на 2025 год составлял 1,9 млрд руб. Исполнение составило 114%, что позволило сэкономить свыше 2,2 млрд руб. бюджетных денежных средств. Начальник финансового управления Новороссийска подчеркнул, что благодаря экономии в городе удалось провести ремонтные работы в 75 учреждениях образования и пяти учреждениях культурной отрасли, а также увеличить выплаты участникам СВО до 500 тыс. руб.

Экономия способствовала увеличению средней заработной платы отдельным категориям работников с темпом роста к прошлому году 122,3% и введению дополнительных мер социальной поддержки. Речь идет о выплатах медицинским работникам и компенсации затрат семьям участников специальной военной операции на дополнительное образование детей в муниципальных учреждениях.

В 2025 году финансирование важных социальных проектов с использованием спонсорских средств от градообразующих предприятий Новороссийска составило 737,4 млн руб. Сергей Горбатюк подчеркнул, что спонсорство вносит весомую долю в экономию городского бюджета.

В рамках претензионно-исковой работы по контрактам, условия которых были нарушены подрядчиками, в бюджет города возместили 7,6 млн руб. за 12 месяцев прошлого года. Экономия при закупках за счет осуществления конкурсных процедур составила 323,1 млн руб.

Начальник финансового управления Новороссийска сообщил, что в этом году по оптимизации бюджетных расходов ожидается экономия более 2,1 млрд руб. Показатель 2025 года планируется увеличить в среднем на 10%.

София Моисеенко