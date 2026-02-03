В Крыму в 2025 году заболеваемость ВИЧ снизилась на 16%
В Республике Крым по итогам 2025 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась на 16% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона со ссылкой на данные Центра профилактики и борьбы со СПИДом.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Основным путем передачи ВИЧ в регионе по-прежнему остается половой контакт — на него приходится 82,56% случаев. Парентеральный путь передачи, связанный с контактом с кровью и нарушением целостности кожных покровов или слизистых оболочек, составляет 16,2%.
В структуре заболевших в 2025 году преобладают мужчины — 57,9%. Доля женщин составила 42,1%.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае за 11 месяцев 2025 года заболеваемость ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 8,5%. Количество новых случаев выявления ВИЧ-инфекции сократилось на 8%.