В Северной Осетии направили 500 млн рублей на поддержку промышленности

Северная Осетия за три года направила свыше 500 млн руб. на поддержку промышленных предприятий через республиканский Фонд развития промышленности, что позволило создать более 300 рабочих мест. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Благодаря государственной поддержке компании получили льготные займы и смогли приобрести современное оборудование.

По словам господина Меняйло, республика также развивает межрегиональное сотрудничество. В прошлом году на международном форуме «Кооперация без границ» Северная Осетия и Башкортостан подписали соглашение о создании первого межрегионального мебельного кластера. В него войдут шесть предприятий из двух субъектов.

В 2025 году Фонд получит дополнительно более 44 млн руб. в рамках конкурсного отбора региональных программ Минпромторга России.

«Эти средства также будут направлены на поддержку реального сектора – тех, кто инвестирует, модернизируется и создает рабочие места»,— отметил Меняйло.

Валентина Любашенко