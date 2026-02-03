В Сочи суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к экс-депутату Вороновскому

В Центральном районном суде Сочи назначено предварительное заседание по иску Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего депутата Государственной думы Анатолия Вороновского. Судебное заседание запланировано на вторник, 3 февраля, в 14:30 по московскому времени. Информация о дате и времени слушаний содержится в картотеке суда, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Иск подан в рамках антикоррупционного разбирательства и касается активов, которые, по версии надзорного ведомства, были получены в результате незаконной деятельности. Согласно материалам Генпрокуратуры, в период с 2015 по 2017 годы господин Вороновский, занимавший должности руководителя департамента транспорта Краснодарского края и министра транспорта региона, совместно с другими лицами получил коррупционный доход в размере 2,8 млрд руб.

Ответчиками по делу, помимо господина Вороновского, проходят действующий депутат Государственной думы Андрей Дорошенко, депутат Законодательного собрания Краснодарского края Александр Карпенко, министр транспорта региона Алексей Переверзев, а также ряд иных лиц. В Генпрокуратуре полагают, что указанные фигуранты либо участвовали в получении незаконных доходов, либо оформляли на себя имущество, приобретенное в результате коррупционных схем.

По версии надзорного ведомства, Анатолий Вороновский организовал механизм распределения государственных и муниципальных заказов в сфере транспортной инфраструктуры Краснодарского края вне конкурентных процедур. Утверждается, что доступ к выполнению работ предоставлялся за вознаграждение, а при проведении аукционов искусственно завышалась стоимость контрактов. Генпрокуратура считает, что Анатолий Вороновский обеспечивал победу заранее определенных подрядчиков и способствовал заключению с ними госконтрактов.

Также в материалах иска указано, что Андрей Дорошенко и Александр Карпенко по протекции господина Вороновского возглавляли краевую ассоциацию «Союз дорожников Кубани», членство в которой, по версии следствия, являлось обязательным условием для участия в закупках.

Анатолий Вороновский был избран депутатом Государственной думы VIII созыва от Краснодарского края по списку партии «Единая Россия». Ранее он занимал должности заместителя и советника губернатора региона. В ноябре 2025 года Вороновский досрочно сложил депутатские полномочия.

Мария Удовик