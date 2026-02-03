Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
ГАИ предупредила о сложной обстановке на северном направлении М-4 «Дон»

Пробка сковала еще одно направление трассы М-4 «Дон». Движение затруднено на 1002 километре (перед транспортной развязкой на Новошахтинск и Шахты) в северном направлении. Об этом сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: Яндекс.Карты

Протяженность затора составила около восьми километров. Движение с низкой скоростью сейчас осуществляется по двум полосам.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», из-за сильного снегопада южное направление трассы М-4 «Дон» сковала огромная пробка. Десятикилометровый затор образовался на 940-м километре трассы.

Мария Хоперская

