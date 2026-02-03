Портфель корпоративных кредитов достиг 2,5 трлн рублей в Свердловской области

Корпоративное кредитование в Свердловской области за прошлый год выросло на 14%, и, как сообщил заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин, в целом корпоративный портфель кредитов достиг 2,5 трлн руб.

Так, портфель кредитов крупным компаниям вырос на 19% — до 2,1 трлн руб., а малого и среднего бизнеса снизился на 7% и составил 412 млрд руб. «Наиболее востребованными в прошлом году были кредиты на пополнение оборотных средств, но ряд предприятий продолжил заимствовать и привлекать инвестиционные кредиты для финансирования ранее начатых проектов»,— рассказал на пресс-конференции господин Коровин. Он отметил, что более 50% инвестиций в основной капитал компании все-таки финансируют за счет собственных средств.

Просрочка по кредитам бизнесу составляет порядка 1%, по кредитам малого и среднего предпринимательства просрочка составляет 3%. «Это свидетельствует о том, что бизнес неплохо справляется с текущей экономической ситуацией и возникающими вызовами»,— резюмировал Сергей Коровин.

Мария Игнатова