В детсадах и школах Ставрополя действует система контроля ОРВИ
Власти Ставрополя усилили меры профилактики гриппа и ОРВИ в образовательных учреждениях города. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
По данным мэрии, большинство педагогов школ и детских садов получили прививки от гриппа. Иммунизация учащихся проводилась с сентября по декабрь 2025 года при наличии согласия родителей.
Как рассказал глава города Иван Ульянченко, с октября 2025 года в школах и дошкольных учреждениях организован ежедневный контроль заболеваемости. При обнаружении случаев ОРВИ больных детей изолируют от здоровых. Если число заболевших в классе или группе превышает 20%, администрация вводит ограничения на посещение занятий.
В образовательных учреждениях проводят комплекс санитарных мероприятий: регулярную уборку помещений, проветривание, работу рециркуляторов воздуха. Также организована С-витаминизация питания и физические занятия для укрепления иммунитета детей.