Водитель УАЗа взялся за сигнальный пистолет в ходе дорожного конфликта на Доблести

Водитель УАЗа в ходе дорожного конфликта у дома 17 по улице Доблести несколько раз выстрелил в воздух из сигнального пистолета, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Инцидент случился 2 февраля, на месте происшествия был задержан 22-летний водитель внедорожника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным полиции, молодой человек возмутился манерами 42-летнего автомобилиста и решил его припугнуть. Сигнальный пистолет был изъят, в отношении водителя УАЗа составили административный протокол за мелкое хулиганство. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Андрей Маркелов