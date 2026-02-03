Суд вынес приговор экс-главе среднеуральского МУП, обвиняемому в гибели рабочих

Верхнепышминский городской суд назначил бывшему директору МУП «Среднеуральское водопроводно-канализационное хозяйство» (СУВКХ) Сергею Ильясову наказание в виде трех лет колонии-поселения по обвинению в гибели двух рабочих. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, на заседании он вину не признал.

Как сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга, следствие установило, что директор допустил сотрудников к работам на иловой насосной станции на территории очистных сооружений в Среднеуральске с нарушениями охраны труда. Слесарь и два оператора очистных сооружений не были обучены и не прошли проверку знаний требований охраны труда, у них не было средств индивидуальной защиты. В результате этого при проведении работ 25 августа 2022 года погибли слесарь и одна из женщин-операторов. Еще одна получила тяжкий вред здоровью и проходила лечение в больнице.

Сотрудники СКР осмотрели место происшествия, допросили свыше 20 свидетелей, изучили необходимую документацию, провели судмедэкспертизы. «Трагедия произошла на территории водопроводного канализационного хозяйства во время опрессовки и чистки системы. Люди отравились парами скопившейся газовой смеси. Среди погибших — житель Среднеуральска, 1986 года рождения и его коллега — местная жительница, 1964 года рождения. Еще одной женщине, 1976 года рождения — также жительнице Среднеуральска — удалось выжить, она доставлялась в отделение реанимации ЦГБ №1 города Верхняя Пышма в состоянии комы. Благодаря своевременно оказанной женщине медицинской помощи ей удалось спастись»,— прокомментировал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Как ранее сообщили в прокуратуре, рабочие потеряли сознание и упали на металлическую площадку приямка. Слесарь-ремонтник, пытаясь помочь коллегам, тоже начал задыхаться.

Ильясова судили по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Он также на 2,5 года лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий. Потерпевшей он должен будет выплатить 700 тыс. руб. компенсации морального вреда. Приговор в силу не вступил.

Ирина Пичурина