Средний ежемесячный платеж по ипотеке с использованием материнского капитала в Казани составил 69,9 тыс. руб. Это третий по величине показатель среди проанализированных городов-миллионников, сообщает ТАСС.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Казань вошла в тройку городов с наименее доступной ипотекой с маткапиталом

Выше платежи зафиксированы только в Санкт-Петербурге (86,5 тыс. руб.) и Москве (144,8 тыс. руб.).

Городами с самым доступным ежемесячным платежом по ипотеке с использованием материнского капитала среди городов-миллионников стали Челябинск (31,9 тыс. руб.), Волгоград (32,3 тыс. руб.) и Воронеж (34,9 тыс. руб.).

С 1 февраля 2026 года размер материнского капитала был проиндексирован на 5,6%: на первого ребенка — до 728,9 тыс. руб., на второго и последующих — до 963,2 тыс. руб. Средние платежи по ипотеке с использованием маткапитала в России снизились на 12 тыс. руб. в месяц.

Анна Кайдалова