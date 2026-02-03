Пассажирский поезд Самара — Санкт-Петербург следует с задержкой более четырех часов

В среду, 3 февраля, в районе станции Новые Полянки был задержан пассажирский поезд №63 Самара — Санкт-Петербург. В настоящее время поезд следует по маршруту с задержкой 4 часа 15 минут, сообщает Куйбышевская железная дорога.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В пресс-службе магистрали уточняют, что задержка произошла по техническим причинам. Сотрудники поездной бригады оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим, пассажиры будут обеспечены питанием.

Куйбышевская железная дорога принимает все возможные меры по сокращению опоздания поезда.

Руфия Кутляева