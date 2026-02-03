Онкодиспансеру в Ставрополе направят 4,3 млрд рублей

В 2026 году Ставропольскому онкологическому диспансеру направят около 4,3 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главврача диспансера Константина Хурцева.

Основная часть средств идет через систему ОМС. Соответственно, финансирование зависит от численности населения региона. Поскольку она несколько уменьшилась, снизились и поступления.

Однако, региональное софинансирование на закупку противоопухолевых препаратов увеличится до 1 млрд руб.

Мария Хоперская