Онкодиспансеру в Ставрополе направят 4,3 млрд рублей
В 2026 году Ставропольскому онкологическому диспансеру направят около 4,3 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главврача диспансера Константина Хурцева.
Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ
Основная часть средств идет через систему ОМС. Соответственно, финансирование зависит от численности населения региона. Поскольку она несколько уменьшилась, снизились и поступления.
Однако, региональное софинансирование на закупку противоопухолевых препаратов увеличится до 1 млрд руб.