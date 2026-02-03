Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Онкодиспансеру в Ставрополе направят 4,3 млрд рублей

В 2026 году Ставропольскому онкологическому диспансеру направят около 4,3 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главврача диспансера Константина Хурцева.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Основная часть средств идет через систему ОМС. Соответственно, финансирование зависит от численности населения региона. Поскольку она несколько уменьшилась, снизились и поступления.

Однако, региональное софинансирование на закупку противоопухолевых препаратов увеличится до 1 млрд руб.

Мария Хоперская

