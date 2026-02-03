В Новороссийске планируют реконструировать два участка Троицкого водопровода

В сентябре текущего года завершится проектирование по реконструкции одной из веток Троицкого группового водопровода. Об этом сообщил замглавы Новороссийска Роман Карагодин на аппаратном совещании 3 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Новороссийске планируется реконструировать ветку ТГВ протяженностью 520 м на участке от бывшего завода «Шиферник» до остановки общественного транспорта «Морской порт». По словам Романа Карагодина, проектирование должно завершиться в начале осени 2026 года.

В этом году также могут начать проектирование реконструкции участка Троицкого группового водопровода в районе улицы Пограничная в Восточном районе, где ранее неоднократно происходили масштабные порывы и утечки воды. Роман Карагодин заявил, что в настоящее время уточняется техническое задание для реконструкции объекта протяженностью 2,7 км. В муниципальную программу для заключения контракта на разработку проекта объект будет внесен после составления сметы на выполнение проектно-изыскательских работ.

Сейчас работы ведутся по реконструкции участка ТГВ первой и второй очереди от улицы Магистральная, 2 до улицы Кутузовская, 3. По словам заместителя главы Новороссийска, подрядчик уложил футляры и первый участок водовода, специалисты разрабатывают траншею под укладку нового участка. Реконструкция осуществляется поэтапно. Сначала подрядчики производят укладку, после чего осуществляют врезку и демонтируют старую линию. Работы планируется завершить этой весной.

«Мы минимизируем сроки отключения воды. О датах отключения жители будут предупреждены заблаговременно»,— резюмировал Роман Карагодин.

Андрей Кравченко, заслушав доклад заместителя, отметил, что на нем «лежит большой груз ответственности». Также мэр Новороссийска подчеркнул, что по итогам 2025 года в городе наблюдается снижение количества жалоб, связанных с водоснабжением.

«По результатам 2025 года мы достигли ожидаемых показателей, которые ставили перед собой в начале года. Это снижение потерь, которое дает нам снижение жалоб. У людей должно вернуться качественное, своевременное водоснабжение»,— сказал глава Новороссийска.

София Моисеенко