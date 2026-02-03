«Чебурашка 2» вновь стал лидером кинопроката в Ярославской области

Вторая часть фильма «Чебурашка» стала лидером кинопроката в Ярославской области по итогам января 2026 года. Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), сборы в регионе составили 54,1 млн руб. (45,34% всех сборов в области), в кинотеатры на фильм сходили 112 тыс. зрителей, состоялось 2,2 тыс. сеансов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кинопоиск, кадр из фильма «Чебурашка 2» Фото: Кинопоиск, кадр из фильма «Чебурашка 2»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Чебурашка 2» также становился лидером кинопроката в регионе по итогам новогодних праздников. Меньше чем за две недели январских выходных картина собрала 46,9 млн руб., состоялись 1,3 тыс. сеансов.

Тройка самых популярных фильмов в регионе сохранилась, сформировавшись в период новогодних праздников. Второе место по сборам занял фильм «Простоквашино»: за январь картина собрала в регионе 22,8 млн руб. и 51 тыс. зрителей. Третье место у «Буратино»: сборы составили 22,4 млн руб., в кино на фильм сходили 47,9 тыс. зрителей.

На четвертое место в регионе вышел фильм «Горничная», США. Он собрал с 8 января 4,9 млн руб., в кинотеатры на картину сходили 9,9 тыс. зрителей, состоялось 303 сеанса.

Алла Чижова