Второклассник из Надыма отправил мошеннику 80 тыс. рублей для получения «золота»

В Надыме (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) ученик второго класса отправил мошеннику в мобильной онлайн-игре 80 тыс. руб., передает Telegram-канал «Кибер Ямал». Перевод был выполнен с родительской карты.

Ребенку сделали «выгодное предложение» — за эту сумму он якобы должен был получить внутриигровую валюту («золото») шутера StandoFF. Мальчик зашел в приложение банка на телефоне мамы, сделал скриншот денег на балансе и отправил мошеннику в Telegram. После этого он «купил» игровые деньги через QR-код, который получил от мошенника.

«Золото» в игровом профиле школьника так и не появилось.

