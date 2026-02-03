В Каслях около пяти тысяч жителей остались без отопления

В северной части Каслей около 7 часов утра 3 февраля произошла авария на теплотрассе. Без тепла осталось более 60 многоквартирных и частных домов, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Челябинской области.

Причиной аварии стало «коррозионное повреждение трубы». Подача ресурса ограничена в 39 многоквартирных домах, где живут около трети горожан — 5 тыс. человек, а также в 25 частных домах и семи социальных объектах. В министерстве ЖКХ утверждают, что в многоквартирных домах сохранен теплоноситель.

На месте аварии работают бригады подрядчика из 27 специалистов и двух единиц техники. Ориентировочное время завершения ремонта — 17 часов 3 февраля. В Касли выехал заместитель министра ЖКХ Челябинской области и сотрудники ведомства.

Виталина Ярховска