ФСБ потребовало от Зеленодольского завода устранить дефекты патрульного судна
В Арбитражный суд Камчатского края поступил иск пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району к АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького». Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.
ФСБ потребовало от Зеленодольского завода устранить дефекты патрульного судна
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Заявление поступило в суд 26 декабря 2025 года. В документе отмечается, что у ведомства был заключен государственный контракт с заводом и оно пытается добиться устранения дефектов корабля, его составных частей и оборудования.
В качестве третьих лиц указаны ФКУ «Войсковая часть 55056», Министерство обороны и ФСБ России. Следующее судебное заседание по делу назначено на 10 февраля.
АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» — судостроительное предприятие, расположенное в Татарстане.
Ранее сообщалось, что в 2018 году на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького, входящем в «Судостроительную корпорацию „Ак Барс“», спустили на воду патрульный корабль, который строили с 2015 года для департамента береговой охраны пограничной службы ФСБ.