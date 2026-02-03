ФСБ потребовало от Зеленодольского завода устранить дефекты патрульного судна

В Арбитражный суд Камчатского края поступил иск пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району к АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького». Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Заявление поступило в суд 26 декабря 2025 года. В документе отмечается, что у ведомства был заключен государственный контракт с заводом и оно пытается добиться устранения дефектов корабля, его составных частей и оборудования.

В качестве третьих лиц указаны ФКУ «Войсковая часть 55056», Министерство обороны и ФСБ России. Следующее судебное заседание по делу назначено на 10 февраля.

АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» — судостроительное предприятие, расположенное в Татарстане.

Ранее сообщалось, что в 2018 году на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького, входящем в «Судостроительную корпорацию „Ак Барс“», спустили на воду патрульный корабль, который строили с 2015 года для департамента береговой охраны пограничной службы ФСБ.

