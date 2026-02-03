Башкирия заняла седьмое место по популярности у иностранных студентов

В Башкирии получают образование около 9,4 тыс. иностранных студентов, узнал «Ъ». По этому показателю республика занимает седьмое место среди регионов России.

На первом месте по количеству студентов из других государств с большим отрывом находится Москва, где обучаются около 99 тыс. иностранцев. В Санкт-Петербурге высшее образование получают 36,8 тыс. приезжих из-за рубежа, в Татарстане — около 17,6 тыс.

Всего в России в 2025 году насчитывалось более 400 тыс. иностранных студентов, более 15% из которых приехали из Казахстана. Вместе с Туркменистаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Беларусью они составляют половину студентов из других стран. Среди государств дальнего зарубежья по представленности в российских вузах лидируют Китай и Индия.

На иностранных студентов приходится 8,6% обучающихся в университетах Башкирии.

