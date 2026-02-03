На Дону обнаружили 90 нарушений, связанных с оформлением ветдокументов

Специалисты Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия обнаружили 90 нарушений при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Одно из таких нарушений специалисты зафиксировали 21 января. Сотрудники двух фирм оформили производственные эВСД на молочную продукцию. Однако, массовая доля жира в сырье по документам не соответствовала доле жира в готовой продукции. Количество изготовленной продукции по массовой доле жира превысило количество используемого сырья на 205,7 кг. Документацию аннулировали.

По состоянию на 30 января 2026 года в отношении нарушителей объявлено 31 предостережение. В отношении 22 уполномоченных лиц направлено 26 предупреждений в компоненте «ВетИС. Паспорт».

Мария Хоперская