Два «Сапсана» из Москвы в Петербург задержались в пути по техническим причинам

Утром 3 февраля по техническим причинам в пути следования задержались поезда «Сапсан» №756 и 758 сообщением Москва — Петербург, сообщает пресс-служба ОЖД. Время ожидания составит до 40 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Компания принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства и подчеркнула, что принимает все необходимые меры для сокращения интервала задержки. Информацию о фактическом движении поездов можно получить на сайте РЖД или в мобильном приложении.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что поезд Ижевск — Петербург задержался на несколько часов из-за схода вагонов грузового состава в Кировской области. Всего в связи с инцидентом выбилось из графика 20 поездов, девять из них изменили маршрут.

Андрей Маркелов