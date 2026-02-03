Из-за снегопада на трассе М-4 «Дон» образовалась десятикилометровая пробка
Из-за сильного снегопада южное направление трассы М-4 «Дон» сковала огромная пробка. Десятикилометровый затор образовался на 940-м километре трассы, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.
Фото: Яндекс.Карты
Водителям рекомендуют объехать пробку через хутор Волченский (сначала нужно съехать на 938-й километр).
В госавтоинспекции Ростовской области также напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию.