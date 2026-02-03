Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В ГАИ предупредили о вероятности гололеда на дорогах Краснодара

На дорогах Краснодара возможно образование гололедицы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции краевого центра.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ГАИ Краснодара, вероятность гололеда на дорогах существует из-за перепадов температур. Водителей призывают о необходимости строгого соблюдения требований безопасности при управлении транспортом.

Жителям Краснодара рекомендуют использовать только зимнюю резину, соблюдать скоростной режим и дистанцию с другими транспортными средствами. На потенциально опасных участках, мостах, эстакадах и на поворотах требуется заранее снижать скорость движения.

София Моисеенко

