Барический гребень принесет в Петербург 3 февраля снег и высокое давление

Погоду в Петербурге и Ленобласти 3 февраля сформирует барический гребень с северо-запада. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег и по-прежнему будет холоднее климатической нормы.

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Столбики термометров в городе покажут от -8 до -10 градусов, в области от -7 до -12, местами до -16. Ветер будет дуть северо-запада со скоростью до 7 м/с. Атмосферное давление подрастет и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

Андрей Маркелов

