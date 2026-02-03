Почти в 200 домах Челябинска отключили воду после аварии на водоводе

Для ремонта водовода на улице Новороссийской специалисты приостановили водоснабжение в 189 многоквартирных домах Ленинского района. Об этом сообщает пресс-служба муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП «ПОВВ»).

Отключения коснулись домов по улицам Ачинской, Бугурусланской, Василевского, Дербентской, Днепровской, Ереванской, Лескова, Люблинской, Магнитогорской, Новороссийской, Туруханской, Цимлянской, Чистопольской, а также в Канатовском переулке. Кроме того, воды временно не будет в частных домах на улицах 1-я Макеевская, 5-я Бирская, Бугурусланской, Василевского, Днепровской, Магнитогорской, Низинной, Новороссийской, Чистопольской и Цимлянской.

К социально значимым учреждениям организуют подвоз воды. После ремонта проезжую часть обработают противогололедными материалами.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, прорыв водовода у дома №84 на улице Новороссийской произошел утром 3 февраля. Проезжую часть залило водой, движение перекрыли.

Виталина Ярховска