В Челябинске владелец батутного комплекса заплатит полмиллиона за травму ребенка

Челябинский предприниматель, владеющий батутным комплексом «Птички МЗ», выплатит моральную компенсацию в размере 450 тыс. руб. родителям пострадавшей на батуте девочки. Соответствующее мировое соглашение бизнесмен заключил с прокуратурой в суде, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации после обращения жительницы Челябинска. Установлено, что в июне 2025 года она вместе с трехлетней дочерью приехала в городской сад имени Пушкина и купила билет на батуты. Там девочка получила закрытый перелом бедренной кости, ее госпитализировали и направили на операцию.

Надзорное ведомство установило, что несчастный случай произошел из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ольга Воробьева