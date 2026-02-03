В Шпаковском округе Ставрополья в ДТП пострадали два человека

В Шпаковском округе Ставропольского края в ДТП пострадали два человека. Авария случилась утром 2 февраля, сообщили в госавтоинспекции региона.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, 51-летний водитель «Нивы» не справился с управлением в непогоду, из-за чего машину вынесло на обочину. В результате транспортное средство опрокинулось.

В аварии пострадали 19-летний и 18-летний пассажиры легковушки. Их госпитализировали.

Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Мария Хоперская