В Кизеле произошла авария на водоводе

В Кизеле из-за аварии на магистральных сетях ограничена подача горячей воды в жилые дома и учреждения. В настоящее время ведутся работы по устранению аварии и восстановлению водоснабжения.

«МУП "Ключи" доложили о ситуации с водой, — написал глава Кизела Андрей Родыгин на своей странице в соцсети. — Порыв случился 4:00, специалисты оперативно приступили к поиску места порыва, к 8:00 его обнаружили и произвели раскопки. Работы ведутся в усиленном режиме. На период проведения работ введено временное ограничение подачи горячей воды потребителям города и на ряде социальных объектов. Холодное водоснабжение будет осуществляться по установленному графику. График будет опубликован в ближайшее время».

Ситуацию с водоснабжением взяла на контроль прокуратура. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям ответственных лиц органа местного самоуправления и ресурсонабжающей организации», — сообщает пресс-служба прокуратуры.