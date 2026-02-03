Ввод жилья в Челябинской области в 2025 году вырос на 4,3%

За 12 месяцев 2025 года в Челябинской области ввели более 2,06 млн кв. м жилой недвижимости. Это на 4,3% больше, чем в 2024 году, сообщает Челябинскстат.

Рост произошел за счет индивидуального жилищного строительства. Жители региона в прошлом году ввели в эксплуатацию 1,46 млн кв. м, что на 26,5% превышает показатель 2024 года.

Застройщики-юридические лица сдали 609,9 тыс. кв. м жилья. Это меньше предыдущего года на 222 тыс. кв. м или на 27%.

Всего в 2025 году в Челябинской области построено 11,8 тыс. домов, из них 11,3 тыс. частных, 476 — многоквартирных.