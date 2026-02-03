По факту массового отравления детей в Дагестане возбудили уголовное дело

Следователи разбираются в обстоятельствах массового отравления детей в Карабудахкентском районе Дагестана. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ход следствия в рамках уголовного дела контролирует прокуратура.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», несколько детей дошкольного возраста поступили в Карабудахкентскую центральную районную больницу с признаками отравления угарным газом. Их на скорой увезли из детского сада в селе Параул. В ходе обследования здания установлено, что его незаконно подключили к газопроводу — договор на поставку газа отсутствовал. Предварительно, причиной отравления стал отопительный прибор (горелка), подключенный к газовой системе с использованием водяного шланга.

Мария Хоперская