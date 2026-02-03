Учения со стрельбами проведут в порту Новороссийска 3 февраля

Военно-морская база Новороссийска проведет учения в акватории морского порта два раза за день 3 февраля. Об этом уведомили в пресс-службе администрации города.

Учебные стрельбы будут слышны в Новороссийске в период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. Во время тренировочных мероприятий дежурные силы НВМБ отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников. Стрельбы выполняются из артиллерийской установки с молов военной гавани.

В период учений военно-морской базы в акватории морского порта запрещается движение всех видов плавательных средств и маломерных судов, ограничения также распространяются на осуществление любых подводных работ и водолазных спусков.

София Моисеенко