В Новороссийске произошло аварийное отключение электричества

Утром 3 февраля в Новороссийске зафиксировали аварийное отключение на сетях электроснабжения, передает МЦУ.

По информации муниципального центра управления, без электричества находятся улицы Исаева, Суворовская, Свердлова и Набережная им. адм. Серебрякова в Центральном районе, отключение также коснулось Приморского района и Цемдолины. В настоящее время энергоснабжение не подается по ул. Школьная, 59, Видова, 153к1, 153к2, 210, 212, 214, 220, Анапское шоссе, 51Д, ул. Бурсака, Пальмовая.

На место выехала аварийная бригада, причина отключения уточняется. В настоящее время сроки восстановления подачи электричества неизвестны.

