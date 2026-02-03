Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Новороссийске произошло аварийное отключение электричества

Утром 3 февраля в Новороссийске зафиксировали аварийное отключение на сетях электроснабжения, передает МЦУ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации муниципального центра управления, без электричества находятся улицы Исаева, Суворовская, Свердлова и Набережная им. адм. Серебрякова в Центральном районе, отключение также коснулось Приморского района и Цемдолины. В настоящее время энергоснабжение не подается по ул. Школьная, 59, Видова, 153к1, 153к2, 210, 212, 214, 220, Анапское шоссе, 51Д, ул. Бурсака, Пальмовая.

На место выехала аварийная бригада, причина отключения уточняется. В настоящее время сроки восстановления подачи электричества неизвестны.

София Моисеенко

