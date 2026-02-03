Авиабомбу времен ВОВ весом 50 кг уничтожили в Горячем Ключе

В районе Горячего Ключа сотрудники Росгвардии ликвидировали боеприпас времен Великой Отечественной войны весом 50 кг. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Взрывоопасный предмет обнаружили местные жители в лесном массиве вблизи села Хребтового. Они сообщили о находке сотрудникам правоохранительных органов.

Сотрудники группы разминирования ОМОН «Шторм-Юг» Росгвардии региона прибыли на место и провели обследование обнаруженных боеприпасов. По данным ведомства, на территории лесного массива были найдены фугасная авиационная бомба и 76-мм артиллерийский снаряд.

Боеприпасы уничтожили с соблюдением мер безопасности.

София Моисеенко