Авиабомбу времен ВОВ весом 50 кг уничтожили в Горячем Ключе
В районе Горячего Ключа сотрудники Росгвардии ликвидировали боеприпас времен Великой Отечественной войны весом 50 кг. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
Взрывоопасный предмет обнаружили местные жители в лесном массиве вблизи села Хребтового. Они сообщили о находке сотрудникам правоохранительных органов.
Сотрудники группы разминирования ОМОН «Шторм-Юг» Росгвардии региона прибыли на место и провели обследование обнаруженных боеприпасов. По данным ведомства, на территории лесного массива были найдены фугасная авиационная бомба и 76-мм артиллерийский снаряд.
Боеприпасы уничтожили с соблюдением мер безопасности.