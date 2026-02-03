На Ставрополье в ДТП с пятью автомобилями пострадал человек

В Шпаковском округе столкнулись пять автомобилей, пострадал один человек. Авария случилась днем 2 февраля на автодороге «Астрахань - Элиста – Ставрополь», сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, столкнулись автомобили Nissan. Geely, минитрактор Solis, Lexus и ВАЗ 2112. В результате случившегося 20-летнего водителя Geely доставили в больницу.

Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются. Движение на месте автоаварии затруднено.

Мария Хоперская