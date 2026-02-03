Около 200 спецмашин убирали снег с улиц Челябинска

Ночью 3 февраля после снегопада улицы Челябинска чистили 194 единицы техники и 185 рабочих, сообщает пресс-служба мэрии.

Подрядчики проводили патрульную очистку дорог, убирали парковки и остановки. Кроме того, специалисты прометали тротуары и формировали снежные валы для дальнейшего вывоза. После утреннего часа пик количество спецмашин и рабочих увеличат. Основной акцент сделают на системную зачистку дорог и тротуаров по поручению главы города Алексея Лошкина.

Виталина Ярховска