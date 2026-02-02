Дело есть, тел нет

Суд в Самаре сегодня, 2 февраля, продлил на три месяца срок ареста Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве своих дедушки и бабушки — бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи Тарховой. С момента задержания и ареста внучки Виктора Тархова прошел год, поэтому ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей рассматривал Самарский областной суд, а не Самарский районный суд, как раньше. По словам обвиняемой, она не планировала убивать родных, а лишь хотела заполучить их имущество, чтобы рассчитаться по долгам. Тела убитых, по данным следствия, были прокручены через мясорубку и выброшены в мусор. Как сообщил источник «Ъ» в силовых структурах, следователи считают, что останки найти уже невозможно.

По решению Самарского областного суда Екатерина Тархова пробудет под стражей до 2 мая 2026 года. Помимо убийства Екатерине Тарховой инкриминируют еще три статьи УК РФ — о мошенничестве, краже и подделке документов (ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). За все время расследования Следственным комитетом возбуждено семь уголовных дел, проведено более 40 экспертиз, опрошено около 70 свидетелей.

Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья Тархова пропали в декабре 2024 года. Друг семьи обратился в полицию с заявлением об исчезновении Виктора Тархова, так как он долгое время не отвечал на звонки. При этом с телефонного номера бывшего главы Самары приятель получил несколько сообщений, что находится в Подмосковье и с ним все хорошо, но супруга его приболела.

В феврале 2025 года силовики задержали внучку пропавших Екатерину Тархову. Она призналась в убийстве родственников и назвала соучастников — предпринимателей Светлану и Дмитрия Метревели, с которыми познакомилась за границей. По версии следствия, Светлана Метревели помогла обвиняемой разработать преступный план, а Дмитрий Метревели — избавиться от останков родственников после их отравления: трупы заморозили, расчленили, пропустили через мясорубку, смешали с гречкой и раскидали по мусорным контейнерам. Дмитрия и Светлану Метревели объявили в международный розыск. Еще одной фигуранткой дела стала 78-летняя Таисия Киселева, мать Светланы Метревели.

Следы преступления в квартире удалили с помощью химических средств, но следствие обнаружило кровеносные сосуды и жировую ткань пропавших.

В ноябре в интервью для программы «Малахов» на телеканале «Россия 1» Екатерина Тархова заявила, что не планировала их убивать. По словам обвиняемой, история началась с того, что она из-за проблем с матерью, Людмилой Тарховой, начала жить у Светланы Метревели, которая якобы приходится родственницей косметологу подруги Екатерины Тарховой. Светлана Метревели посоветовала внучке экс-мэра обратиться к гадалке, чтобы наладить отношения в семье.

После того как у Екатерины Тарховой закончились деньги на услуги гадалки, Светлана Метревели сообщила ей, что заложила дом своей сестры для дальнейшей оплаты услуг, из-за чего Екатерине Тарховой пришлось помогать знакомой с выплатой процентов. Как рассказала арестованная, она каждый месяц отправляла Светлане Метревели около 100 тыс. руб., пока деньги не закончились. «Я в какой-то момент ей сказала, что это невозможно ни финансово, ни физически. У нас начались ссоры. Потом она сказала, что попросила деньги на проценты у соседа, которому пришлось заложить его квартиру. Следующий шаг — она заложила свое ателье, распродала машинки, ткани и якобы лишилась бизнеса. То есть получилось, что на мне дом, бизнес и совершенно чужой человек со своей квартирой. Таким образом, я попала в долговую яму»,— призналась обвиняемая. «Она (Светлана Метревели.— “Ъ-Волга”) начала аккуратно намекать, что приедет в Самару и спросит с бабушки, дедушки, меня и моего сына. Следом она мне сказала, что ей нужны определенные документы от моей семьи. На что я ответила, что это невозможно. Она сказала, что все решит»,— рассказала обвиняемая в интервью. Светлана Метревели передала Екатерине Тарховой наркотическое вещество, которое якобы подавляет волю.

После гибели Виктора и Натальи Тарховых внучка продавала их имущество, в том числе иномарку бабушки. Для сделки внучка предоставила поддельные документы.

Потерпевшей по делу об убийстве супругов признана их дочь и мать подсудимой Людмила Тархова, которая отбывает срок за вымогательство 200 млн руб. у зампреда Самарской губернской думы Александра Милеева.

В судебном заседании обвиняемая и ее защитник возражали против продления меры пресечения, просили ее изменить на более мягкую — домашний арест.

