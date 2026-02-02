В Свердловской области 5 и 12 февраля изменится расписание нескольких поездов

В связи с проведением плановых ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре в Свердловской области изменится график движения нескольких поездов 5 и 12 февраля, сообщили в Свердловской пригородной компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

5 февраля:

Поезд № 7031 , следующий из Туринска-Уральского в Екатеринбург, отправится из Туринска-Уральского в 08:04 (по графику), отправится из Егоршино в 10:43 (на 3 минуты раньше), а в Екатеринбург-Пассажирский прибудет в 13:13 (по расписанию).

, следующий из Туринска-Уральского в Екатеринбург, отправится из Туринска-Уральского в 08:04 (по графику), отправится из Егоршино в 10:43 (на 3 минуты раньше), а в Екатеринбург-Пассажирский прибудет в 13:13 (по расписанию). Поезд № 6783, следующий из Егоршино в Екатеринбург-Пассажирский, отправится в 15:45 (на 3 минуты раньше) и прибудет в 19:00 (по графику).

12 февраля:

Поезд № 6447, следующий из Керамика в Нижний Тагил, отправится в 09:56 (по графику), со станции Екатеринбург-Пассажирский отправится в 11:18 (на 45 минут позже), а в Нижний Тагил прибудет в 14:43 (на 48 минут позже).

Во всех случаях время указано местное.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Свердловской области с 1 февраля вместо электропоездов серии ЭС104 «Финист» продолжат курсировать простые электрички.