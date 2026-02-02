В КБР объем производства АПК достиг 126,7 млрд рублей в 2025 году
В 2025 году объем производства продукции сельского хозяйства сельхозпроизводителями всех категорий в Кабардино-Балкарии составил 126,7 млрд руб. или 103,7% в сопоставимой оценке к предыдущему году. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава республики Казбек Коков.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Отмечен рост производства, зерновых и зернобобовых, подсолнечника, овощей, картофеля. Урожай плодов и ягод составил 1,1 млн т, что на 7,4% больше год к году.
Объем государственной поддержки развития АПК республики в 2025 году составил 4,6 млрд руб.