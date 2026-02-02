Главные новости за 2 февраля. Кавказ

Малый и средний бизнес Ставропольского края привлек 5,5 млрд руб. финансовой поддержки совместно с Корпорацией МСП. Из этой суммы 4,6 млрд руб. ушли на оборотные кредиты, которые предприниматели оформляют онлайн для пополнения оборотных средств и любых бизнес-целей. Еще 2,7 млрд руб. выдали по инвестиционным кредитам на строительство, модернизацию, закупку оборудования и развитие дела.

Объем частных инвестиций в основной капитал Ставрополя в 2025 году превысил 115 млрд руб. Инициаторы инвестиционных проектов готовят к запуску в краевой столице еще шесть крупных проектов. Их общий объем составляет почти 2,24 млрд руб.

Пятый кассационный суд 24 февраля рассмотрит жалобу защиты Алексея Сафонова, бывшего начальника УГИБДД по Ставропольскому краю, на приговор Черкесского городского суда и апелляционное определение Верховного суда Карачаево-Черкесии. Суд назначил заседание на эту дату для проверки вердикта, оставившего в силе 20 лет колонии строгого режима, штраф 100 млн руб. и конфискацию имущества на 21,8 млн руб.

Следственный комитет России инициирует уголовные дела о взяточничестве против трех отставных судей из Ставропольского края, пишет РАПСИ. Председатель СК Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) с просьбой дать согласие на возбуждение производств, и коллегия назначит рассмотрение на 10 февраля 2026 года.

В отношении владельца салона сотовой связи на ул. Ленина в Черкесске возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Его подозревают в обмане семи клиентов на 940 тыс. руб. под предлогом продажи дорогих мобильных телефонов.

Каспийский городской суд Дагестана заочно приговорил бывшего заместителя министра строительства и ЖКХ республики к 11 годам колонии общего режима, штрафу в 700 тыс. руб. и запрету на руководство на три года. Чиновник с 2018 года скрывается от следствия и находится в международном розыске. Суд признал его организатором преступной группы, которая с сентября 2015 по ноябрь 2018 года похитила свыше 300 млн руб. бюджетных средств.